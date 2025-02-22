Kadirli'de Mazot Zamlarına Tepki - Son Dakika
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Kadirli'de Mazot Zamlarına Tepki

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1,45 TL'lik mazot zammı sonrası vatandaşlar isyan etti.

22.02.2025 14:04
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 1 lira 45 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Mazot almaya karar istasyonuna gelen bir vatandaş, "Yaşanacak durum kalmadı, halimiz yok yani. Her gün zam, her gün zam... Akaryakıta zam, her şeye zam. Bir şeylerin değişmesi lazım artık" derken, başka bir vatandaş ise, "İki güne bir geliyorum hep zam bu ne ya? Emekliye kaç lira verdiniz 2 bin 500 lira bile vermediler. Cebimizden gitti yemin ediyorum. Evde çolukla çocukla kavga ediyoruz. Çay parası alamıyoruz evden" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 1 lira 45 kuruş toplama vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Şaşırmadım zaten hep zam geliyor. Diyecek bir şey yok. Halimiz bu yani. Her gün zam kaderimiz bu. Gözümüzü açıyoruz zam, gözümüzü kapatıyoruz zam."

"Tarlaları bırakacağız artık. Gübrenin tonu olmu olmuş 2 bin 500-3 bin lira. Tohum olmuş 8-9 bin lira, nasıl ekecek bunu vatandaş? Ben ekmeyeceğim ben vazgeçtim. Tohum da öyle, mazot da öyle, gübre de öyle. İçinden çıkamıyoruz, çiftçi içinden çıkamıyor."

"Daha kötü olacağız bu gidişle..."

"Daha kötü olacağız bu gidişle ama inşallah daha iyi olur. Her şey mazotla dönüyor sonuçta. Çoğu şey mazotla dönüyor. Haftada bin lira, iki lira yakıyoruz, 2 bin 500 lira yeri geliyor. Tabii ki yansıyacak yansımaz olur mu? Ben zam yapmıyorum elimden geldiği kadar yapmamaya çalışıyorum, zorlanıyorum."

"İki güne bir geliyorum hep zam bu ne ya? Emekliye kaç lira verdiniz 2 bin 500 lira bile vermediler. Cebimizden gitti yemin ediyorum. Evde çolukla çocukla kavga ediyoruz. Çay parası alamıyoruz evden."

"Mazot nereye gidecek bu böyle?"

"Bir çiftçi olarak şöyle anlatayım. Hem hayvancılık hem çiftçilik yapan bir insanım. Mazotun böyle olmasının sebeplerini bilmiyorum ama bir politika mı oynanıyor. Hayvancılıkta yeme zam geliyor, yeme her hafta zam geliyor, zammın sebebini bilmek istiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz inanın felç durumundayız. Allah rızası için şu yapılacak iş mi? Mazot nereye gidecek bu böyle? Tarla şu anda boş zaten, nasıl ekeceğimizi düşünüyorum. Yeme de geliyor hepsine geliyor neye gelmiyor ki? Yaşanacak ne kaldı şurada?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de Mazot Zamlarına Tepki - Son Dakika

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