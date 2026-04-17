Kadirli'de Okul Güvenliği Talebi
17.04.2026 11:34
Veliler, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve X-ray cihazlarının konulmasını istiyor.

(OSMANİYE) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenci velileri okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Bir veli, "Güvenli geçiş olması lazım. Üzerlerinde yabancı cihaz olan varsa kesinlikle görülmesi lazım ve kapıda güvenlik olması lazım" derken bir başka veli ise, "X-ray cihazları okula konulmadığı sürece, güvenlik önlemleri alınmadığı sürece çocuğumu okula göndermeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraştaki okul saldırılarının ardından, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde de güvenlik güçleri dünden bu yana okul yakınlarında görev yapıyor.

Bir öğrenci velisi, saldırıların yarattığı endişeye dikkati çekerek, "Çocuğum okula gitmiyor. Dün okula göndermedim bugün de göndermeyeceğim. Kesinlikle göndermeyeceğim, göndermek istemiyorum pazartesi gününe kadar. Güvenli geçiş olması lazım. Üzerlerinde yabancı cihaz olan varsa kesinlikle görülmesi lazım ve kapıda güvenlik olması lazım. Çok geç alınmış bir önlem ama bugün orada olanın bir tanesi benim oğlum olabilirdi, benim kızım olabilirdi. Ailelerin çocuklarının nasıl bir kabiliyette olduğunu bildiğini düşünüyorum. Yani o çocuğun orada gelip de bir günde yaptığına ben inanmıyorum. Mutlaka bir belirtisi olmuştur, bir şey olmuştur. Bundan sonra okulumuzda kesinlikle güvenlik şart ve geçişler kesinlikle kontrol edilmeli" diye konuştu.

"Okullara X-ray cihazlar konmalı"

Bir başka veli de "Çocuğumu bugün okula göndermedim göndermeyi de düşünmüyorum. X-ray cihazları okula denetimli bir şekilde konulmadığı sürece, güvenlik önlemleri alınmadığı sürece çocuğumu okula göndermeyi düşünmüyorum" derken diğer bir veli ise, "Eğitim bitmiş, eğitim denen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bir başka veli, "Bu olaylardan dolayı tedirgin olduğum için çocuğumu okula göndermek istemedim. Okullarda güvenlik olmasını istiyoruz. X-ray cihazları olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz" dedi.

Okul girişinde güvenlik görevlisi talebinde bulunan bir başka veli ise, "Kapıda bekçi ve polis olmalı yetkili. Çocuklar girerken şüphelendiklerinin üstlerini aramalı. Devamlı nöbette olmalı. Çocukları okula bırakıyoruz ama biraz tedirginiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
