Kadirli'de Pahalılık Şikayetleri Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Kadirli'de Pahalılık Şikayetleri Artıyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki pazar yerinde alışveriş yapanlar, pahalılıktan yakındı.

03.03.2025 15:22
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Emekli bir vatandaş "Maaşım yetmiyor. Ramazan alışverişi daha yapmadık yok ki para yapalım. Et, süt, yumurta alamıyorum. Emeklinin sonu kara toprak olur ne olacak. Maaşı ne yapayım torunlara bir harçlık bile veremiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına Ramazan ayı dolayısıyla alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, ürünlerin pahalılığından şikayet etti.

Bir vatandaş, "Ramazan alışverişi yapamadık zor zor. Görmüyor musun lahana yaprağı, civcivlere vereceğim. Yumurta pahalı 7 lira, alamıyorum. Eti bayramda alacağız kısmet olursa" diye konuştu.

Bir başka vatandaş, "Emekliyim maaşım yetmiyor. Ramazan alışverişi daha yapmadık yok ki para yapalım. Et, süt, yumurta alamıyorum. Emeklinin sonu kara toprak olur ne olacak. Maaşı ne yapayım torunlara bir harçlık bile veremiyoruz" dedi.

"Esnaf perişan, alan da perişan"

Başka bir vatandaş ise "Alışverişe çıktım parası olan için önemli değil ama bizim gibi adamlar için güç yetmiyor. Varılmıyor yani bir şeyin yanına varılmıyor. Esnafta perişan, satan da perişan, alanda perişan. Altı bin lira engelli maaşı alıyorum. Ramazan alışverişi yapamadım. Allah yardım etsin Allah başımızdakilere akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de Pahalılık Şikayetleri Artıyor - Son Dakika

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