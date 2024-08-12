Kadirli'de Salçalık Biber Satışları Başladı

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde salçalık biber satışları başladı. Biberin kilosunun geçen yılla aynı olduğunu belirten Kadirli Manavlar ve Sebzeciler, Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu "Esnaf şu an biber satamıyor. Bu şekilde olursa biz bu sene salçalık biberlerden çok kötü bir şekilde zarar edeceğiz. Şu an kar edemiyoruz. Seneye bu şekilde olursa biber satmayı düşünmüyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde salçalık biber sezonu başladı. Geçen yıl 17- 18 liradan satılan biber bu sene aynı fiyattan alıcı bulamıyor.

Kadirli Manavlar ve Sebzeciler, Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu şunları söyledi:

"Kadirli'de salçalık biber sezonumuz başlamıştır. Salçalık biber sezonumuzun başlaması sebebiyle, geçen yıl 17- 18 liraya sattığımız salçalık biber, yine aynı şekilde bu yıl da 18 lira, 19 lira bandında devam ediyor. Ancak salçalık biberlerimiz bu sene 30 -35 lira olması lazımken yine biber 18 lira 19 lira bandında. İnsanlar yine de biber alamıyor. Ben geçen yıl günlük iki, üç kamyon biber satıyordum ama bu sene günde bir kamyon biberi ancak zor satıyorum. Nedeni ise işçi maliyetlerinin yükselmesi, mazot fiyatlarının yükselmesi, işyeri kiralarının iki katına çıkması insanları olumsuz yönde etkiledi. Fiyat çok düşük ancak esnaf şu an biber satamıyor. Geçen yıl da bu fiyattı ancak maliyetler de düşüktü ama bu sene maliyet yüksek biber aynı paraya. Bu gidişle vatandaşlarımız yemekleri salçasız yiyecek galiba.

"Seneye biber satmayı düşünmüyoruz"

Biz bu gidişle, amacımız şu, buradan ekmek kazanıp çocuklarımıza bir gelir sağlamak. Ama bu gidişle bu şekilde olursa biz bu sene salçalık biberlerden çok kötü bir şekilde zarar edeceğiz. Şu an kar edemiyoruz. Vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Seneye bu şekilde olursa biber satmayı düşünmüyoruz."