Kadirli\'de Vatandaşlar Geçim Derdi İle Baş Başa

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı. Bir vatandaş, "Geçinemiyorum, bir yerden bir geçimim yok, yardın eden yok. Ekmeği bazen fırıncı veriyor" derken; başka bir vatandaş ise "Geçinmenin imkanı yok, geçinemiyoruz. Yoksulluk aldı başını gidiyor, ekmek bulamayacağız neredeyse" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini dile getirdi. Vatandaşlar şunları söyledi:

"Geçinemiyorum, bir yerden bir geçimim yok, yardım eden yok. Para yardım veren de yok, para da vermiyorlar. Yok yani yardım alamıyorum bir yerden. Ekmeği bazen fırıncı veriyor. Bazen veriyor ara sıra veriyorlar."

"Geçinmenin imkanı yok, geçinemiyoruz. Yoksulluk aldı başını gidiyor, ekmek bulamayacağız neredeyse. Hiçbir şey alamıyorum, asgari geçim sınırını sağlayamıyoruz. Saraydaki adamlar yiyor içiyor keyfine bakıyor biz zulmünü çekiyoruz."

"Hayat bu şartlar altında çok zor gidiyor"

"Hayat bu şartlar altında çok zor gidiyor. Evim yok kiradayım. Bir oda yerde kalıyorum şu anda bin lira ödüyorum ayda. Bu pahalı yiyeceklerden içeceklerden alsak zaten ayın yarısında biter zaten maaşımız, yarısına da varmaz."

"Ben insan gücüyle çalışıyorum. Hayır geçinemiyorum şu anda emekliyim 14 bin 469 lira para veriyorlar, üç tane çocuk da okuyor ne yapacağım ben? Ne yapabilirim bununla? Hayat haddinden fazla zor haddini aştı. 2000 yılında tarla sulamaya gidiyordum o günün parasıyla yılda iki bin lira para kazanıyordum. Ev kiraydı 3 tane de çocuk okuyordu ufaktı geçinip gidiyordum şimdi yılda 300 bin lira kazanıyorum yetmiyor. Ne diyeyim? Doğruları söylediğim zaman da aynen içeri alıyorlar."

"Şimdi ben çocuklar yardım ediyor onun için sıkıntı çekmiyorum çocuklar olmasa yetmez. Her şeyi alamıyorum ölmeyecek kadar yaşıyoruz."

"Geçinemiyoruz. Her şeyi alamıyorum ki, gücüm yetmiyor."