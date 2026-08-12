Kadirli'de Yoksulluk Mücadelesi - Son Dakika
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Kadirli'de Yoksulluk Mücadelesi

Kadirli\'de Yoksulluk Mücadelesi
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Mehmet Alasırt, yevmiyecilikle geçinmeye çalışıyor, ancak işsizlik ve maddi zorluklar yaşıyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mehmet Alasırt adlı yurttaş, "İş olursa tarlaya, bahçeye falan gidiyorum. Yevmiye 1000 lira alıyorum, o da yetmiyor. Elektriği kestiler, tüp yok. Çocuklarımın ihtiyacını karşılayamıyorum" dedi.

Kadirlili Mehmet Alasırt, eşi Mihriban Alasırt ile birlikte ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, düzenli gelirleri bulunmaması nedeniyle yoksulluk çektiklerini anlattı.

Mehmet Alasırt, yevmiyecilik yaptığını belirterek, "İş olursa gidiyorum, iş olmazsa gitmiyorum. Tarlaya, bahçeye falan gidiyorum. Yevmiye 1000 lira alıyorum, o da yetmiyor, yetiştiremiyoruz. Elektriği falan kestiler, karanlıktayız. Tüp yok. İş arıyorum, bulamıyorum. Sabit bir işim yok. Tarlaya, bahçeye gidiyorum. Çocuklarımın ihtiyacını karşılayamıyorum" dedi.

Mihriban Alasırt da biri epilepsi hastası 16 ve 9 yaşlarında iki oğlu ile 2,5 yaşında bir kızları bulunduğunu bildirdi. Küçük çocuk için mama alacak paraları bulunmadığını ifade eden Mihriban Alasırt, devletten aldıkları yardımların yetersiz kaldığını anlattı.

Mihriban Alasırt, "Eşimin işi yok, kiram geldi ama veremiyorum. Çocuklarımın ihtiyacı var, bez falan, mama alamıyorum. Temizlik malzemesi alamıyorum. Çocukları banyo yaptıramıyorum, şampuanları yok. Elektriğimi kestiler, karanlıkta oturuyorum. Tüpüm bitti, boş. Buzdolabım boş. Eşimin şu an bir işi gücü yok, sabit bir işi yok, çalışamıyor. İş bulursa gidiyor, o da 1000 lira, yetmiyor. Zor durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Yoksulluk Mücadelesi - Son Dakika

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