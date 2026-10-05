Kadirli'de yurttaşlar TÜİK'in yıllık yüzde 29,73 enflasyon verisine inanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de yurttaşlar TÜİK'in yıllık yüzde 29,73 enflasyon verisine inanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadirli\'de yurttaşlar TÜİK\'in yıllık yüzde 29,73 enflasyon verisine inanmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, eylülde aylık enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olduğunu açıkladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar verilere inanmadıklarını belirterek fiyatların çok pahalı olduğunu ve canlarının istediğini alamadıklarını söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olduğunu açıkladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar verilerden duydukları şüpheyi dile getirdi. Bir ilçe sakini, "Fiyatlar çok pahalı. Canımın istediğini alamıyorum" dedi.

TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylülde aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 arttı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar açıklanan verilere tepki gösterdi.

"TÜİK İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNUYOR"

Kadirli'de pazar alışverişine çıkan bir yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Pazarda fiyatlar yükselmiş, TÜİK kendi kendine problem yaratıyor. İnsanların ekmeğiyle, rızkıyla oynuyor. Geçen haftaya göre bugün 20 lira, 30 lira fark var fiyatlarda. İnsan hesap mı yapsın? Alıcı, tüketici ne yapsın? Şu gördüğün millet, halk bunlardan çok ekonomist. Çünkü 25 bin lira kira verip, 20 bin lira maaş alıp geçinen insanlar burada nasıl dolap döndüğünü biliyor" diye konuştu.

Bir başka yurttaş da TÜİK'e inanmadığını bildirdi ve fiyatların "el yaktığını" söyledi.

"CANIMIN İSTEDİĞİNİ ALAMIYORUM"

Bir başka vatandaş da, "Fiyatlar çok pahalı, hiçbir şey almadım bir salatalık aldım. Canım istediğini alamıyorum" dedi.

Bir emekli ise, enflasyon rakamlarının "emekli aylıkları, asgari ücret zamları öncesinde düşük tutulduğunu" ifade ederek, "TÜİK'e hiç inanmıyorum" diye konuştu.

Başka bir ilçe sakini ise, "Emekliyim, her şeyi almamın mümkünü yok. TÜİK'e inanmıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Canımın istediğinin hiçbirini alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuOsmaniyeKadirliEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Galatasaray’da Icardi sürprizi Bunu kimse tahmin edemezdi Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:51:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kadirli'de yurttaşlar TÜİK'in yıllık yüzde 29,73 enflasyon verisine inanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei