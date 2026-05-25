Kadooğlu\'ndan Kurban Bayramı Mesajı

25.05.2026 10:04
Kadooğlu, bayramların barış ve huzur getirmesi gerektiğini vurguladı, yardımlaşmayı teşvik etti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında küresel barış vurgusu yaptı. Dünyanın birçok coğrafyasında kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini hatırlatan Kadooğlu, "Bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayımladı. Bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirten Kadooğlu, bu mübarek günlerin manevi atmosferinin tüm dünyaya yayılması gerektiğinin altını çizdi.

"Kırgınlıkları Geride Bırakıp, Bağlarımızı Kuvvetlendirmeliyiz"

Kurban Bayramı'nın özünde paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhunun yattığını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, "İslam alemi olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, kırgınlıkları geride bırakmanın ve toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmenin en anlamlı vesilelerinden biridir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece ülkemizin huzuru, kardeşliği ve toplumsal barışı daha da güçlenecektir" dedi.

"Yardımlaşma kültürünü gelecek nesillere aktarmalıyız"

Toplumun tüm kesimlerinin bayramın manevi ikliminde buluşmasının önemine vurgu yapan Kadooğlu, özellikle yardımlaşma kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir değer taşıdığını söyledi. Mesajında dünyada yaşanan insani dramlara ve çatışmalara da dikkat çeken Başkan Kadooğlu, "Maalesef bugün dünyanın birçok coğrafyasında kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Bu mübarek günlerin, mazlum coğrafyaların acılarını dindirmesini umut ediyorum. Bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisiyle, başta ihracat dünyamız ve hemşehrilerimiz olmak üzere İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Dünya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

