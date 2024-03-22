Kafasını mama kutusuna sıkıştıran kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.