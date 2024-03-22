Kafasını mama kutusuna sıkıştıran kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde meydana geldi. İtfaiye erleri bir kedinin kafasının mama kutusuna sıkıştığını fark etti. Korkudan sağa solan kaçmaya çalışan kediyi yakalayan ekipler mama kutusunu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler kutuyu keserek kedinin başından çıkartırken talihsiz hayvan ölümden döndü.
Su ve yiyecek verilmesinin ardından kedi sokağa bırakıldı.
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Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
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