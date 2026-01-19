Kağıthane'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Kağıthane'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Kağıthane\'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
19.01.2026 16:06  Güncelleme: 16:12
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri, yolların açık kalmasını sağlamak için aralıksız çalışıyor. 500 personel ve geniş bir araç filosuyla ana arterler ve toplu taşıma güzergahları öncelikli olarak temizleniyor.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışına karşı Kağıthane'de belediye ekipleri, ilçe genelinde yolların açık kalması için 24 saat aralıksız görev yapıyor.

Kağıthane'de kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için Kağıthane Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçe genelindeki tüm ana cadde ve bağlantı yolları trafiğe açık tutulurken, karla mücadele çalışmaları anlık olarak takip ediliyor. Kağıthane Belediyesi'ne ait 416 kamera, 100'ü aşkın noktadan ilçe genelini izlerken cadde ve sokaklarda ekipler aktif olarak görev yapıyor. Karla mücadele kapsamında 500 personel, geniş araç ve ekipman filosuyla sahada bulunuyor. Çalışmalarda 25 kamyon, 25 kepçe ve 11 tuzlama aracı görev alırken yol güvenliği için 8 bin ton tuz stoğu hazır bekletiliyor. Ekipler öncelikli olarak ana arterler, toplu taşıma güzergahları ile hastane, itfaiye ve polis merkezlerine ulaşımı sağlayan yolları açık tutuyor. Belediyenin Karla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda doğum, acil sağlık ve vefat gibi hassas durumların yaşandığı sokaklara hızlı şekilde müdahale ediliyor. Soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için evsiz vatandaşlar, belediyenin yönlendirmesiyle anlaşmalı otellere yerleştiriliyor. Sıcak yemek, kıyafet ve banyo ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca sokak hayvanları için belirlenen besleme noktalarına mama ve su desteği daha sık aralıklarla ulaştırılıyor. Vatandaşlar, kar yağışı süresince oluşabilecek acil durum ve ihtiyaçlar için 444 23 00 numaralı belediye çağrı merkezine 7/24 ulaşabiliyor. Kağıthane Belediyesi olumsuz hava şartları devam ettiği sürece tüm imkanlarıyla sahada olmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıthane'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kağıthane'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
