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Kağıthane Belediyesi, Kuaför ve Berberlere Yeni Yıl Hediye Seti Dağıttı - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi, Kuaför ve Berberlere Yeni Yıl Hediye Seti Dağıttı

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına yeni yıl hediye seti dağıttı. Hediye seti içerisinde havlu, mutfak gereçleri, iş ajandası ve takvim bulunuyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, esnafları ziyaret ederek hediye setlerini teslim etti ve taleplerini dinledi.

Kağıthane Belediyesi, Kuaför ve Berberlere Yeni Yıl Hediye Seti Dağıttı
09.01.2024 - 13:22,
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Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına yeni yıl hediye seti dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından dağıtılan hediye setinin içerisinde 6 adet havlu, mutfak gereçleri, iş ajandası ve takvim bulunuyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de bazı dükkanları gezerek hediye setlerini bizzat kendi teslim edip esnafla istişarelerde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Öztekin çalışmaların hızlandırılması noktasında talimat verdi. Hediye setleri için memnuniyetini dile getiren berber ve kuaför esnafı Başkan Öztekin'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kağıthane Belediyesi, Kuaför ve Berberlere Yeni Yıl Hediye Seti Dağıttı - Son Dakika
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