Kağıthane'de miniklere kitap dolu dünya
Kağıthane'de miniklere kitap dolu dünya

Kağıthane\'de miniklere kitap dolu dünya
27.04.2026 15:14  Güncelleme: 15:16
Kağıthane Belediyesi tarafından Emniyetevleri Millet Kıraathanesi içerisinde hizmet sunan Çocuk Kütüphanesi, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara hizmet verirken, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle ailelerin ilgisini çekiyor.

Çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlayan Emniyetevleri Millet Kıraathanesi içerisinde hizmet sunan Çocuk Kütüphanesi'nde yaklaşık 3 bin eser bulunuyor. Hikaye, masal, bilim ve keşif temalı kitapların yer aldığı alanda, çocukların yaş gruplarına uygun içerikler özenle bir araya getiriliyor. Kütüphane bünyesinde yalnızca kitaplar değil; zeka oyunları, bulmacalar, boyama etkinlikleri ve çeşitli eğitsel aktiviteler de çocuklarla buluşuyor. Akıllı tahta desteğiyle ders çalışma imkanı da sunulan merkez, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlıyor.

Özel olarak hazırlanan tematik okuma köşeleri sayesinde çocuklar keyifli vakit geçirirken hayal güçlerini de geliştirme fırsatı buluyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği sosyal alanların da yer aldığı merkez, güvenli ve sıcak atmosferiyle öne çıkıyor.

"Çocuklarımızın kitapla daha fazla buluştuğu alanlar oluşturmaya devam edeceğiz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuklara yönelik yatırımların süreceğini belirterek, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın kültürel ve akademik gelişimlerine destek verecek projeleri önemsemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın kitapla daha fazla buluştuğu, mutlu ve verimli zaman geçirdiği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:25
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:37
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
