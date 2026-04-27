Kağıthane\'de miniklere kitap dolu dünya

Kağıthane Belediyesi tarafından Emniyetevleri Millet Kıraathanesi içerisinde hizmet sunan Çocuk Kütüphanesi, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara hizmet verirken, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle ailelerin ilgisini çekiyor.

Çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlayan Emniyetevleri Millet Kıraathanesi içerisinde hizmet sunan Çocuk Kütüphanesi'nde yaklaşık 3 bin eser bulunuyor. Hikaye, masal, bilim ve keşif temalı kitapların yer aldığı alanda, çocukların yaş gruplarına uygun içerikler özenle bir araya getiriliyor. Kütüphane bünyesinde yalnızca kitaplar değil; zeka oyunları, bulmacalar, boyama etkinlikleri ve çeşitli eğitsel aktiviteler de çocuklarla buluşuyor. Akıllı tahta desteğiyle ders çalışma imkanı da sunulan merkez, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlıyor.

Özel olarak hazırlanan tematik okuma köşeleri sayesinde çocuklar keyifli vakit geçirirken hayal güçlerini de geliştirme fırsatı buluyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği sosyal alanların da yer aldığı merkez, güvenli ve sıcak atmosferiyle öne çıkıyor.

"Çocuklarımızın kitapla daha fazla buluştuğu alanlar oluşturmaya devam edeceğiz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuklara yönelik yatırımların süreceğini belirterek, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın kültürel ve akademik gelişimlerine destek verecek projeleri önemsemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın kitapla daha fazla buluştuğu, mutlu ve verimli zaman geçirdiği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL