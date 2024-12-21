Kağıthane'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı

Kağıthane\'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane projesi kapsamında yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası, düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuklar için önemli bir spor alanı sağlandığını ifade ederek, tesisin her saat çocuklara açık olacağını belirtti.

21.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:11
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Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane projesi çerçevesinde baştan sona yenilen Abide-i Hürriyet Spor Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış konuşması yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Aslında bu sahamız önemli, çünkü çocuklarımızın okul dışında bir araya gelebileceği bir takım sporu olan futbolu burada beraber oynayabilecekleri bir saha yaptık" diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane projesi çerçevesinde baştan sona yenilenen Talatpaşa Mahallesi'nde yer alan Abide-i Hürriyet Spor Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölgenin spor alanındaki önemli ihtiyaçlarına cevap verecek olan tesisin 5 bin metrekarelik çim sahası tamamen yenilendi etrafını çevreleyen tel çitleri, drenaj sistemi, yedek kulübeleri ve soyunma odaları baştan sona modernize edildi. Ayrıca, sporcuların akşam saatlerinde de güvenle faydalanabilmesi için profesyonel bir aydınlatma sistemi kuruldu.

"Çocuklarımız her saat buradan faydalanabilecek"

8 adet sahayı Kağıthane'ye kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Aslında bu sahamız önemli, çünkü çocuklarımızın okul dışında bir araya gelebileceği bir takım sporu olan futbolu burada beraber oynayabilecekleri bir saha yaptık. Kağıthane'mizde çok fazla düz alanımız yok her yerin yokuş olduğu ilçemizde 8 adet çim sahayı hayata geçirmiş olduk. Bu sahaları yenilerken Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür etmemiz lazım. Hem onlardan destek aldık, hem de belediyemizin bütçesini verimi kullanarak böyle güzel sahaları çocuklarımıza, gençlerimize armağan ediyoruz. Bu güzel sahamız, çocuklarımıza gençlerimize ve kulüplerimize hayırlı olsun. Sahamız her zaman açık olacak, çocuklarımız her saat buradan faydalanabilecek" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kaymakam Niyazi Erten tesisleri gezdi ve penaltı atışı yaptı. Öztekin'e Abide-i Hürriyet Spor Kulübü sporcuları tarafından plaket ve çiçek de takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de Yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası Açıldı - Son Dakika

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