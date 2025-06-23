Kağızman Belediyesi Kaldırım Çalışmalarına Başladı

Kağızman belediyesine kayyum atanmasının ardından ilçe merkezinde kaldırım çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz yıl ilçeye doğal gaz hattı döşenmesinin ardından bozulan kaldırım ve yolların yapılmasına başlandı. Öncelikle ilçe merkezi, istiklal alanı ve milli egemenlik caddesindeki kaldırımların yapımına başlayan Kağızman belediyesi, tamamen belediye imkanları ve bütçesi ile kaldırımların yapılmasını ve kullanışlı hale gelemsini sağlayacak.

İller idaresi ile görüşen Kağızman kaymakamı ve belediye başkan vekili Okan Daştan, insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen içme suyu şebekesinin değişimi içinde proje hazırladı. Projenin onaylanması ile birlikte iller bankasının desteği ve belediye imkanları ile içme suyu şebekesinin de değişmesi planlanıyor. İlçe merkezi kaldırımlarının yapılmasının ardından alt yapı çalışmalarına başlayacak olan Kağızman belediyesi yine iller bankası marifeti ve belediye bütçesiyle bozuk olan bazı yolların sıcak asfalt yapımına başlayarak sezon sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. - KARS