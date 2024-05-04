Kahraman İtfaiyeci Kürşat Aydın Dualarla Uğurlandı

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Samsun'da hayatını kaybeden itfaiyeci Kürşat Aydın, görev yaptığı memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta depremin yıktığı binanın enkazından kurtardıkları yaşlı adama ayağındaki botlarını çıkarıp giydirdiği yürekleri ısıtan görüntülerle kahramanlaşan Aydın, 6 Şubat depremlerinin sembollerinden olan o botlarını bir daha giymeyerek Merzifon itfaiyesinin duvarına asmıştı.

Samsun'un Atakum ilçesindeki evinin banyosunda ani ölümü sonrası cenazesi Merzifon'a getirilen 43 yaşındaki Aydın, sevenlerini yasa boğdu. Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında taşınan kahraman itfaiyeci son yolculuğunu uğurlanarak defnedildi.

Merzifon itfaiyesi önünde düzenlenen törende helallik alınırken yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamayan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, fedakar bir mesai arkadaşlarını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek Aydın'ın ailesine başsağlığı diledi. Cenaze törenine Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş da katıldı. - AMASYA