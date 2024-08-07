Kahramankazan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine evde yemek hizmeti sunuyor

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Kahramankazan Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerini "Evde Yemek Hizmeti" ile buluşturuyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi, hasta, engelli ve yaşlı vatandaşları "Evde Yemek Hizmeti" ile buluşturuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü bu proje, yaşlılık, hastalık veya engel durumu nedeniyle evinden çıkma imkanı bulunmayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunuyor. Bu hizmetle vatandaşlara sıcak ve sağlıklı yemeklere erişim imkanı sağlanıyor. Evde Yemek Hizmeti ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olan belediye ekipleri, hijyen kurallarına özellikle dikkat ediyor. Yemekler belirli aralıklarla evlere teslim ediliyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi, hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlar bu hizmete erişim için belediyeye başvuruda bulunabiliyorlar. - ANKARA