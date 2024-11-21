Kahramankazan Belediyesi'nden Personeline Tasarruf Tedbirleri Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramankazan Belediyesi'nden Personeline Tasarruf Tedbirleri Eğitimi

Kahramankazan Belediyesi\'nden Personeline Tasarruf Tedbirleri Eğitimi

Kahramankazan Belediyesi, personeli için mahalli idareler derneği iş birliğiyle tasarruf tedbirleri eğitimi düzenledi. Eğitimde enerji, su tüketimi ve diğer gider kalemlerinde tasarruf yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı.

21.11.2024 16:56  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi, personeline yönelik tasarruf tedbirleri eğitimi düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi, personeline yönelik tasarruf tedbirleri eğitimi düzenledi. Mahalli İdareler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, Strateji ve Bilişim Uzmanı Seyfullah Ekşi tarafından kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve takibi konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitimde; taşınmaz edinimi ve kullanımı, resmi taşıtların yönetimi, haberleşme giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil ve ağırlama giderleri gibi pek çok başlık gündeme alındı. Ayrıca enerji ve su tüketimi ile personel servis hizmetleri gibi alanlarda tasarruf yöntemleri aktarıldı.

Personelin merak ettiği sorulara yanıt verilen eğitimde, belediye kaynaklarının daha verimli kullanımı için önemli bilgilendirmeler yapıldı. Tasarruf tedbirlerinin sürdürülebilirliği için bu tür eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kahramankazan, Olaylar, Güncel, Enerji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediyesi'nden Personeline Tasarruf Tedbirleri Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi'nden Personeline Tasarruf Tedbirleri Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.