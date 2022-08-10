Kahramankazan Belediyesi personeli ihtiyaç sahipleri için sebze meyve yetiştirdi

Kahramankazan Belediyesinde çalışan bir grup personel, gönüllü olarak ihtiyaç sahipleri için sebze meyve yetiştirdi.

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir grup personel, anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Personeller gönüllü olarak ilçedeki 6 dönümlük boş bir arazide ihtiyaç sahipleri için sebze ve meyve yetiştirmeye başladı. Tamamen gönüllü olarak mesai saatleri dışında tarlaya giden belediye çalışanları, burada domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz ve kavun yetiştirdi. Toprakla buluşturdukları yaklaşık 15 bin fide ve tohumun yetişmesi için büyük bir özveri harcayan belediye çalışanları, tarladaki ilk hasadı ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile yaptı. Damla sulama sisteminin kullanıldığı tarladan ilk etapta yaklaşık 150 kilogram sebze toplandı.

"Personelimiz bizi duygulandırdı"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerine birlikte hizmet etmekten büyük gurur duyduğu personellerinin bu anlamlı davranışının kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Kardeşlerimiz mesai saatleri dışında kimseye haber vermeden böyle bir tarla oluşturmuşlar. Çiftçimize hibe olarak dağıttığımız fidelerden alıp ekmişler, belirli bir noktaya geldikten sonra beni haberdar ettiler. Burada topladığımız ürünlerimiz Kahramankazan'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza güzelce paketlenerek ikram ediliyor. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA