Kahramankazan'da Geleneksel Arabaşı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da Geleneksel Arabaşı Etkinliği Düzenlendi

Kahramankazan\'da Geleneksel Arabaşı Etkinliği Düzenlendi

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Arabaşı etkinliğine katıldı. Başkan, Yozgatlılarla olan bağların güçlendirilmesine vurgu yaptı ve kültürel değerlerin korunmasının önemini dile getirdi.

11.02.2025 11:38  Güncelleme: 11:41
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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Arabaşı Etkinliği'ne katıldı.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde Geleneksel Arabaşı programı gerçekleştirildi. Programa, Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Yozgat Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği Başkanı ve Kahramankazan'daki siyasi görevlerini yürüten ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Yozgatlı vatandaş katıldı.

Başkan Çırpanoğlu, kültürlerin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, belediyelerin bu konuda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Kardeş belediyecilik anlayışına da dikkat çeken Başkan Çırpanoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmasında, Yozgatlı hemşehrileriyle olan geçmiş bağlarına değinen Başkan Çırpanoğlu, şunları ifade etti:

"Yozgatlı hemşehrilerimizle olan ilişkimiz yeni değil. Ben 11 aydır belediye başkanıyım ama geçmişte de Yozgatlı hemşehrilerimizle bir gelecek birliğimiz var. Rahmetli dedem Remzi Çırpan'ın belediye başkanlığında Yozgatlılar Kahramankazan'a akın akın gelmişti. O zamanlar dedem Kahramankazan Belediye Başkanıydı. Yozgatlı hemşehrilerimize o dönemde bir mahalle ayarlamıştık. 89'lu yıllarda, 90'ların başında Yozgatlı hemşehrilerimiz Kahramankazan'a misafirken, artık ev sahibi oldular. Yozgatlı hemşehrilerimiz Kahramankazan'ın ayrılmaz bir parçası. Bugün de Çekerek Belediye Başkanımızla kardeş belediyeciliğimizi tekrar tazeleyerek, Yozgat'ın diğer ilçeleriyle de bağlarımızı güçlendireceğiz."

"Yozgatlı hemşehrilerimizin her zaman başımızın üzerinde yeri var"

Başkan Çırpanoğlu, Yozgat Çekerek, Kadışehri ve Saraykent Belediyeleri ile kardeş belediyecilik anlayışını güçlendirerek, Yozgatlı vatandaşlarla olan bağlarını daha da sağlamlaştıracaklarını söyledi ve tüm Yozgatlı vatandaşlara seslenerek, "Yozgatlı hemşehrilerimizin her zaman Kahramankazan'da başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullandı.

Arabaşı çorbası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, Yozgatlılar sohbetler eşliğinde zaman geçirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan'da Geleneksel Arabaşı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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