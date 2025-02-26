Kahramankazan'da Personel Maaşlarına Büyük Artış - Son Dakika
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Kahramankazan'da Personel Maaşlarına Büyük Artış

Kahramankazan\'da Personel Maaşlarına Büyük Artış

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediye personelinin maaşlarında önemli bir artış yapıldığını ve en düşük maaşın 32 bin 756 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Beden işçileri için bu rakam 40 bin TL’ye çıktı. Çırpanoğlu, personel memnuniyetine verdiği önemi vurguladı.

26.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:40
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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediye personeli ile gerçekleştirdiği toplantıda personel maaşlarında önemli bir artışa gidildiğini duyurarak en düşük işçi maaşının 32 bin 756 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kahramankazan Belediyesi personeli ile toplantıda bir araya gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yeni yılda uygulanacak olan maaş zammı hakkında bilgi verdi. Yapılan düzenlemeye göre, en düşük işçi maaşı asgari ücretin yüzde 48 oranında artırılarak 32 bin 756 TL olarak belirlenirken, sahada beden işçisi olarak görev yapan personelin en düşük maaşı ise 40 bin TL olarak açıklandı.

Kaynaklar personel için seferber ediliyor

Çırpanoğlu, yaptığı açıklamada, imkanlar el verdiği sürece kurum kaynaklarını personellere aktarmaya devam edeceklerini vurguladı. Çalışanların emeklerinin karşılığını alması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Çırpanoğlu, zam oranının tüm emekçi çalışanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Personel memnuniyeti öncelikli

Kahramankazan Belediyesi olarak personel memnuniyetini ön planda tutan bir politika sergileyeceklerini vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu şunları kaydetti:

"Personeli memnun eden bir başkan benim gözümde en başarılı ve güçlü başkandır. Bu anlamda özellikle sahada zorlu koşullarda çalışan beden işçilerimizin maaşlarının 40 bin TL'ye yükselterek personellerimizin emeklerinin bizler için değerli olduğunu gösterdik. İnşallah önümüzdeki süreçte personelin motivasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz. "

Zam kararını büyük bir memnuniyetle karşılayan personel Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'na personel odaklı politikalarından dolayı teşekkür ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramankazan'da Personel Maaşlarına Büyük Artış - Son Dakika

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