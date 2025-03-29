Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı

Kahramankazan\'da şehitler dualarla anıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde şehitler dualarla anıldı.

29.03.2025 18:09  Güncelleme: 18:13
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde şehitler dualarla anıldı.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, siyasi parti temsilcileri, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcıları, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Cafer Akın ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından şehitler için dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programda konuşan Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Cafer Akın, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu topraklar, şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan oldu. Onları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar ise şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bugün burada onları anmak için toplandık, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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