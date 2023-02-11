Can kurtarmaya gitti, kuzeni ile ikizlerinin cansız bedenlerini çıkardı - Son Dakika
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Can kurtarmaya gitti, kuzeni ile ikizlerinin cansız bedenlerini çıkardı

11.02.2023 14:05
Can kurtarmaya gitti, kuzeni ile ikizlerinin cansız bedenlerini çıkardı

TRABZON'dan Kahramanmaraş'a giden AKUT gönüllüsü öğretmen Umut İke, enkazdan kuzeni Pınar Palabıyık (44) ile 1 yaşındaki ikizlerinin cansız bedenini çıkardı.

TRABZON'dan Kahramanmaraş'a giden AKUT gönüllüsü öğretmen Umut İke, enkazdan kuzeni Pınar Palabıyık (44) ile 1 yaşındaki ikizlerinin cansız bedenini çıkardı. Büyük üzüntü yaşadığını belirten İke, "Kendi ellerimle kuzenim Pınar ve ikiz bebeklerinin cenazelerini enkazdan çıkardım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası Trabzon'dan bölgeye çok sayıda arama-kurtarma gönüllüsü de gitti. AKUT gönüllüsü öğretmen Umut İke, ekip arkadaşları ile birçok kişiyi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı. Kahramanmaraş'taki teyzesinin kızı Pınar, eşi Mehmet ile ikiz çocukları Emine Neva ve Ali Palabıyık'ın oturduğu evin de yıkıldığını öğrenen İke, daha sonra bu bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Burada çalışan İke, kuzeni ile ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı. Mehmet Palabıyık'ın da enkazda cenazesine ulaşıldı.

'KENDİ ELERİMLE CENAZELERİNİ ÇIKARDIM'

Hayat kurtarmak için gittiği bölgede büyük acı yaşayan Umut İke, "Kahramanmaraş'a ulaşınca bize görev verilen enkazda çalışmaya başladık. Kuzenim ve ailesinin evlerinde de diğer ekipler çalışıyordu. Ertesi gün ben de giderek yardımcı oldum. Maalesef onları sağ olarak kurtaramadık. Kendi ellerimle kuzenim Pınar ve ikiz bebeklerinin cenazelerini enkazdan çıkardım. Üzüntüm gerçekten çok büyük. Ancak enkazdan hala bir ses gelmesi ve can kurtarmamız umuduyla görevimizi sürdürüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Yerel Can kurtarmaya gitti, kuzeni ile ikizlerinin cansız bedenlerini çıkardı - Son Dakika

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