Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Alanlı Grup Yolu'nu Yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Alanlı Grup Yolu'nu Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Alanlı Grup Yolu\'nu Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında birçok mahalleye ulaşım sağlayan Alanlı Grup Yolu'nun 9 kilometrelik kısmında sathi asfalt yenilemelerini sürdürüyor. Onikişubat-Andırın bağlantısını da sağlayan grup yolunun ulaşım standardı iyileştiriliyor.

22.08.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında birçok mahalleye ulaşım sağlayan Alanlı Grup Yolu'nun 9 kilometrelik kısmında sathi asfalt yenilemelerini sürdürüyor. Onikişubat-Andırın bağlantısını da sağlayan grup yolunun ulaşım standardı iyileştiriliyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Andırın'da Alanlı Mahallesi oldu. Bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan, ayrıca Onikişubat ve Andırın arasında bağlantı oluşturan grup yolunun 9 kilometrelik kısmında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan grup yolunda zemin iyileştirmelerinin ardından sathi asfalt serimine geçildi. Bölge ulaşımı için önem arz eden grup yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştirilerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Andırın, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Alanlı Grup Yolu'nu Yeniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:40:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Alanlı Grup Yolu'nu Yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement