Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Alanlı Grup Yolu\'nu Yeniliyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında birçok mahalleye ulaşım sağlayan Alanlı Grup Yolu'nun 9 kilometrelik kısmında sathi asfalt yenilemelerini sürdürüyor. Onikişubat-Andırın bağlantısını da sağlayan grup yolunun ulaşım standardı iyileştiriliyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Andırın'da Alanlı Mahallesi oldu. Bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan, ayrıca Onikişubat ve Andırın arasında bağlantı oluşturan grup yolunun 9 kilometrelik kısmında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan grup yolunda zemin iyileştirmelerinin ardından sathi asfalt serimine geçildi. Bölge ulaşımı için önem arz eden grup yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştirilerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ