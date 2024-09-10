Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi DMD Hastalığına Dikkat Çekiyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kas erimesi olarak bilinen DMD hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ana hizmet binasını kırmızı ışıkla aydınlattı. Gece boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılan Büyükşehir Belediyesi binası, DMD farkındalığı için bir sembol haline geldi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, kırmızı ışıkla aydınlatılarak, bu nadir ve ciddi hastalığın bilinirliğini artırmak için bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Gece boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılan Büyükşehir Belediyesi binası, DMD farkındalığı için bir sembol haline geldi. - KAHRAMANMARAŞ