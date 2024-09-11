Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu'nda Yeni Köprü İnşa Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu'nda Yeni Köprü İnşa Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu\'nda Yeni Köprü İnşa Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu'nda Çiğli Mahallesi'ne ulaşım sağlayan grup yolu üzerinde yapımına başlanan yeni köprünün inşası hızla sürüyor. Depremde hasar alan köprü menfez yerine daha dayanıklı ve kullanışlı bir köprü inşa ediliyor.

11.09.2024 15:30  Güncelleme: 15:32
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu'nda Çiğli Mahallesi'ne ulaşım sağlayan grup yolu üzerinde yapımına başlanan yeni köprünün inşası hızla sürüyor. Depremde hasar alan köprü menfez yerine daha dayanıklı ve kullanışlı bir köprü inşa ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehir genelinde hayata geçirdiği bakım, onarım, yenileme, tadilat, köprü ve menfez uygulamalarıyla yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu'nun kırsal mahallelerinden Çiğli'ye ulaşım sağlayan grup yolu üzerinde bulunan ve depremde hasar alan köprü menfez yerine inşasına başlanan yeni köprüde önemli aşama kat edildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca depremde hasar aldığı için ulaşımda aksamalara neden olan köprünün yıkımının ardından yeni köprünün temelleri atıldı.

Temelin inşası, demir donatıları ve beton uygulamaları yoğun bir şekilde devam eden köprünün kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Çiğli'nin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu'nda Yeni Köprü İnşa Ediyor - Son Dakika

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