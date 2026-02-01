Kedi sesi sandı, bir çocuğun hayatı 40 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ın sesini duyan, 40 saat sonra da ekip olarak enkaz altından kurtaran Ferit Polat, o anları anlattı. Polat, "Aysima'nın sesini o an bir kedi sesi olarak duydum, enkaza yaklaşınca kız çocuğu olduğunu fark ettim" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından 11 ilde yıkım meydana gelmişti. Yıkımın etkili olduğu illerden birisi olan Malatya'ya başta Elazığ olmak üzere çevre illerden kurumlar ve vatandaşlar yardım için koşmuştu. Depremin ardından Malatya'ya giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, depremin 40'ıncı saatinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı sağ salim kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aysima'nın kurtarıldığı anları anlatan itfaiye eri Ferit Polat, "Aysima'nın sesini o an bir kedi sesi olarak duydum, enkaza yaklaşınca kız çocuğu olduğunu fark ettim. Allah'a şükür sağ salim bir şekilde yavrumuzu kurtardık" ifadelerini kullandı.

20 yıldır Elazığ itfaiyesinde arama kurtarma eri olarak çalıştığını belirten Ferit Polat, "6 Şubat'ta geceki depremden sonra itfaiyede konuşlanarak hazır kıta bekledik. Öğle saatlerine yakın ikinci bir deprem olunca Malatya'ya giden ilk ekipte yer aldım. Malatya'da birkaç enkazda çalıştıktan sonra gece ekipleri değiştirip istirahate geçtik. Sabah bize Yeşilyurt Mahallesi'nde sanayi civarında konum verildi. Vardığımız zaman yan yana sıralı bir şekilde üç binanın yıkıldığını gördük. Enkaz çalışmasına başladık. Üzerinden de epey zaman geçmemişti. İlk başlarda 7 vatandaşımızı maalesef kurtaramadan çıkardık. İlerleyen saatlerde kepçe çalışırken, o esnada ince bir ses duyduk. Sesi duyunca çalışmayı durdurduk. İkinci katta sıkışmış bir kız çocuğunu fark ettik. Bizden yardım istedi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Aysima'yı enkazdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.

"Aysima'nın sesini kedi sesi gibi duydum"

Polat, "Aysima'nın bendeki yeri farklı. Aysima'yı duyan benim. Yanımızda kepçeler ve jeneratörler çalışırken, Aysima'nın sesini kedi sesi gibi duydum. Arkadaşa hatta enkazda kedi yavrulamış candır onları alalım derken kızımızın sesini duydum. Rabbim yardım etti. Çıkaramamak endişesi yoktu. Çocuğumuza zarar vermemek için tabiri yerindeyse cımbızla kazdık, 40 saatlik çalışmanın ardından sağ salim çocuğumuzu sağlık ekiplerine verdik. Halen onun gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ