Kahramanmaraş Depremzedelerinin Borçlandırma Başvuru Süresi Uzatıldı

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Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat depremleri sonrası hak sahipliği sonuçlarına göre çekilen kurada konut hakkı kazanan depremzedelerin borçlandırılmalarına yönelik son başvuru tarihinin 10 Ağustos olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliği, depremzede hak sahiplerine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, konut hakkı kazanan depremzedelerin borçlandırılmalarına yönelik 60 günlük yasal günün son gününün 10 Ağustos olduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 7269 sayılı kanun çerçevesinde hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut ikan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri 29 Şubat tarihinde başlamıştır. Yürütülen hak sahipliği çalışmaları çerçevesinde; 12 Haziran-10 Ağustos 2024 tarihlerinde borçlandırma ilanına geçildiği ve bu tarihlerde borçlandırma işlemi yapılmaz ise hak sahipliğinin sona ereceği ilan edilmiştir. 7269 sayılı kanunun (3177 sayılı kanun ile değiştirilmiş olan) 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos 2024 tarihine kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir. Bu sebeple borçlandırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın, borçlandırma işlemleri için Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğüne, diğer ilçelerde ilçe kaymakamlıklarına ve il dışında bulunan hak sahiplerimiz ise bulundukları ilin AFAD İl Müdürlüğüne şahsen veya kanuni vekilleri aracılığı ile başvurmaları önem arz etmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ