Kahramanmaraş'ın Geleneksel İçeceği: Meyan Şerbeti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın Geleneksel İçeceği: Meyan Şerbeti

Kahramanmaraş\'ın Geleneksel İçeceği: Meyan Şerbeti
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Osmanlı'dan günümüze süregelen meyan şerbeti, Kahramanmaraş'ta yaz aylarının vazgeçilmezi.

Kahramanmaraş'ta Osmanlı döneminden bu yana tüketildiği belirtilen ballı meyan şerbeti, kentte geleneksel bir içecek olarak kullanılmaya devam ediyor. Yaklaşık 60 yıldır meyan kökü satan 70 yaşındaki Mehmet Acı, baba mesleğini sürdürürken, meyan şerbetinin özellikle yaz aylarında vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta dere kenarları ve sulak alanlarda yetişen yabani bir bitki olan meyanın kökünden hazırlanan şerbet, kentte geçmişten günümüze aktarılan geleneksel içeceklerden biri olarak biliniyor.

Yaklaşık 60 yıldır meyan kökü satan Mehmet Acı, küçük yaşlardan itibaren bu işi yaptığını belirterek, "Ben 70 yaşındayım. Yaklaşık 60 senedir satıyorum. Bu benim baba mesleğimdir. Ballı meyanın Osmanlılar zamanından beri geldiğini biliyoruz" dedi.

Meyan kökünün hazırlanışını da anlatan Acı, kökün üzerine su eklendiğini ve yaklaşık 15-20 dakika çay gibi demlendiğini ifade etti. Acı, daha sonra kökün suyunun süzülerek ikinci suyunun da eklenmesiyle ürünün satışa hazır hale getirildiğini söyledi.

"Kahramanmaraş'ın milli içeceğidir"

Meyan şerbeti satıcısı Levent Cambaz ise ailesinin uzun yıllardır bu işle uğraştığını belirterek, meyan şerbetinin Kahramanmaraş kültüründeki yerinin önemli olduğunu dile getirdi. Cambaz, "Maraş'ın meşhur ballı meyancısının torunuyum. Meyan şerbeti, dere kenarlarında ve sulak yerlerde yetişen yabani bir bitkiden yapılır. Yaz aylarında sırtımızda güğümlerle satış yapıyoruz. Esnafımız da dışarıdan gelen vatandaşlarımız da içince serinliyor. Ramazan ayında da sofraların vazgeçilmezlerinden biridir" diye konuştu.

Meyan şerbetinin kentte geleneksel bir içecek olarak tüketildiğini belirten Cambaz, "Meyan kökü şerbeti Kahramanmaraş'ın milli içeceğidir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da ilgi gösteriyor

Meyan şerbetini düzenli olarak tükettiğini söyleyen vatandaş Sıddık Balkanlı ise, "Ben bundan iki kere böbrek taşı düşürdüm. Her gün içerim, şifalıdır" dedi.

Esnaf Ökkeş Maraşlı da meyan şerbetinin kaliteli ve sağlıklı olduğunu düşündüğünü belirterek, "İnsan için sağlıklıdır. Böbreklere, ciğerlere ve organlara iyi gelir, mideyi rahat tutar" diye konuştu.

Kentte yaz aylarının geleneksel içeceklerinden biri olan meyan şerbeti, özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların ilgisini görürken, satıcılar da yıllardır sürdürdükleri baba mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gastronomi, Osmanlı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ın Geleneksel İçeceği: Meyan Şerbeti - Son Dakika

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