Kahramanmaraş İtfaiyesi, Haziran Ayında 2.500 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ta 23 şube, 64 araç ve 346 personelle sahada aktif görev yapan Kahramanmaraş İtfaiyesinin, yalnızca Haziran ayı içerisinde toplam 2 bin 500 olaya müdahalede bulunduğu bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehrin dört bir yanında etkin ve özverili çalışmalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Modern teknolojilerle donatılmış araç filosu, uzman personeli ve 7/24 kesintisiz hizmet anlayışıyla görev yapan ekipler, Haziran ayında da yoğun bir mesai gerçekleştirdi. 23 şube, 64 araç ve 346 personelle sahada aktif görev yapan Kahramanmaraş İtfaiyesi, yalnızca Haziran ayı içerisinde toplam 2 bin 500 olaya müdahalede bulundu. Gerçekleştirilen faaliyetler, kurumun hem fiziki hem de beşeri kapasitesinin etkinliğini ortaya koydu.

994 yangın vakasına müdahale eden ekiplerin, 64 trafik kazasında da can kurtaran görev üstlendi. Ayrıca, yaşanan 5 su baskını olayında vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla hızlı ve koordineli müdahalelerde bulunulduğu ifade edildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, bunların yanı sıra bin 437 genel itfaiye olaya da anında müdahale ederek kamu güvenliğini sağladığı aktarıldı. Sadece olaylara müdahale etmekle kalmayan ekiplerin, 112 denetim faaliyeti ile iş yerlerinin yangın güvenliği kontrollerini gerçekleştirdiği, 959 kişiye ise yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve doğru müdahale yöntemleri hakkında eğitim verdiği açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin görev bilinci ve toplumsal sorumluluğu çerçevesinde özveriyle çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Haziran ayında ekiplerimiz, şehir genelinde yaşanan binlerce olaya en hızlı ve etkili şekilde müdahalede bulunmuştur. 994 yangın, 64 trafik kazası, 5 su baskını ve toplamda bin 437 genel olay, personelimizin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Ayrıca halkımızın yangın güvenliği konusunda bilinçlenmesi amacıyla yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri kapsamında 959 kişiye ulaştık. 112 denetimle de iş yerlerinin güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edilmiştir.Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdürüyoruz"denildi. - KAHRAMANMARAŞ