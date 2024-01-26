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Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Selahattin Yıldız, 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor. Yıldız, bal kabağının kendine özgü aromasıyla rağbet gördüğünü ve bu işi yaparak ekmeğini kazandığını belirtti.

Kahramanmaraş\'ta 71 yaşındaki adam 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor
26.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:30
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Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki Selahattin Yıldız, 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor.

Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanındaki sosyete pazarında Pazartesi ve Cumartesi günleri bal kabağı satarak geçimini sağlayan Selahattin Yıldız (71), "Kendine özgü aromasıyla rağbet gören bal kabağını 50 yıldır tezgahlarda satarak ekmek paramı kazanıyorum" dedi.

Yıldız, "50 yıldır pazarcılık yapıyorum. Burada sattığım kabakları kesiyorum, soyuyorum, paketliyorum ve müşterilere sunuyorum. Fiyatları ise paketlenmiş 30 TL, kabuklu veya tüm alırsa 25 TL kilosu. Buraya haftada iki gün geliyorum ve burada satışımı yapıyorum. Kabağın tatlısı yapıldığında ise çok faydası vardır. Küçük çocukların gelişiminde katkısı vardır. Sağlık açısından faydaları oldukça fazla. Yemelerini tavsiye ediyorum. Ben ise burada satış yaparak ekmeğimin peşindeyim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam 50 yıldır bal kabağı satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika


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