800 milyon TL’lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

800 milyon TL’lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisi açıldı

800 milyon TL’lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisi açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Afşin'de 800 milyon TL yatırımla kurduğu saatte 240 ton kapasiteli asfalt üretim tesisi, kuzey ilçelerindeki yol çalışmalarını hızlandıracak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 800 milyon TL yatırımla Afşin ilçesinde hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesisin, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak'taki yol yatırımlarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Afşinbey Mahallesi sınırları içerisinde kurulan tesisin açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından tesisin teknik özelliklerini anlatan tanıtım filmi izletildi.

Açılışta konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tesisin yalnızca bir üretim tesisi olmadığını, aynı zamanda kuzey ilçelerindeki ulaşım yatırımlarını hızlandıracak önemli bir hizmet merkezi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 800 milyon TL yatırım bedeline sahip tesisin saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine, saatte 350 ton malzeme üretimi gerçekleştiren kırıcı tesise sahip olduğunu belirten Görgel, bölgeye ayrıca 40 yeni iş makinesinin kazandırıldığını ifade etti.

Deprem sonrası altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Görgel, Kahramanmaraş'ın geleceğini güvenli temeller üzerine inşa etmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Görgel, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının da hız kazanacağını belirterek, ilçeler arasında ayrım yapılmaksızın yatırımların devam edeceğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise tesis sayesinde kuzey ilçelerindeki yol hizmetlerinin daha hızlı yürütüleceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt da tesisin bölge için önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası ve ihyası sürecinin kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise konuşmasında, depremin ardından Kahramanmaraş'ta önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, asfalt üretim tesisinin kuzey ilçelerinin yol ihtiyacına uzun yıllar cevap vereceğini söyledi. Yol yatırımlarının medeniyetin temel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kirişci, tesisin bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesisin, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yürütülecek yol yapım ve bakım çalışmalarının daha hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Afşin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 800 milyon TL’lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz İran'dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Sahibi kadın çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Sahibi kadın çıktı
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın’ın “Bende yeri yok“ diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro’luk teklif Sergen Yalçın'ın "Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 12:06:59. #7.13#
SON DAKİKA: 800 milyon TL’lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.