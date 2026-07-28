800 milyon TL’lik dev yatırım hizmete girdi: Kuzey ilçeleri asfalt üretim tesisi açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 800 milyon TL yatırımla Afşin ilçesinde hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesisin, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak'taki yol yatırımlarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Afşinbey Mahallesi sınırları içerisinde kurulan tesisin açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından tesisin teknik özelliklerini anlatan tanıtım filmi izletildi.

Açılışta konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tesisin yalnızca bir üretim tesisi olmadığını, aynı zamanda kuzey ilçelerindeki ulaşım yatırımlarını hızlandıracak önemli bir hizmet merkezi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 800 milyon TL yatırım bedeline sahip tesisin saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine, saatte 350 ton malzeme üretimi gerçekleştiren kırıcı tesise sahip olduğunu belirten Görgel, bölgeye ayrıca 40 yeni iş makinesinin kazandırıldığını ifade etti.

Deprem sonrası altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Görgel, Kahramanmaraş'ın geleceğini güvenli temeller üzerine inşa etmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Görgel, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının da hız kazanacağını belirterek, ilçeler arasında ayrım yapılmaksızın yatırımların devam edeceğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise tesis sayesinde kuzey ilçelerindeki yol hizmetlerinin daha hızlı yürütüleceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt da tesisin bölge için önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası ve ihyası sürecinin kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise konuşmasında, depremin ardından Kahramanmaraş'ta önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, asfalt üretim tesisinin kuzey ilçelerinin yol ihtiyacına uzun yıllar cevap vereceğini söyledi. Yol yatırımlarının medeniyetin temel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kirişci, tesisin bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesisin, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yürütülecek yol yapım ve bakım çalışmalarının daha hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.