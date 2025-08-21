Kahramanmaraş'ta Biber Salçası Sezonu Başladı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Biber Salçası Sezonu Başladı

Kahramanmaraş\'ta Biber Salçası Sezonu Başladı
21.08.2025 09:26
Kahramanmaraş'ta biber salçası yapımı için kış hazırlıkları başladı. Yerel biberler pazara sunuluyor.

Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze yemeklere tat verip sofraları süsleyen ve kentin geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen biber salçasının yapım telaşı başladı.

Şehirde kışlık hazırlıkların vazgeçilmezlerinden olan biber salçası için üretim dönemi başladı. Tarlalardan toplanan Maraş biberleri çuvallarla pazara getirilerek satışa sunulurken, vatandaşlar da kışlık ihtiyaçları için salça yapımına başladı. Aroması, kendine has tadı ve besin değeriyle bilinen biber salçası hem sofraların hem de yöresel yemeklerin başlıca lezzetleri arasında yer alıyor.

Salça üreticisi Niyazi Güneş, "Tarladan getirilen salçalık biberler önce havuzlara dökülüyor. Burada çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra ince çekimle bidonlara konulup damlara seriliyor. 3-4 gün güneş altında bekleyen biber salçası, ev yapımı tadında sofralara ulaşıyor. Kahramanmaraş'ta salça sezonu 10 Ağustos ile 10 Ekim arasında, yaklaşık 55-60 gün sürüyor. Yurt dışından da talep var, müşterilerimiz gelip ihtiyaçlarına göre çuvallarla alıyorlar. Sabah 07.45'te işimize başlıyoruz, akşam 20.15'te makineler kapanıyor ve genel temizliğe geçiyoruz" dedi.

Tüketicilerden Ünal Akpınar ise, "Maraş'ımıza özel biber salçamız. Ürünü bu ve benzeri yerlerden temin edip alıyoruz ve çektiriyoruz. Daha sonra çekilen salça evlerimize götürülüp güneşletiliyor ve daha sonra kış boyu tüketiliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Kahramanmaraş'ta Biber Salçası Sezonu Başladı

07:52
07:30
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Biber Salçası Sezonu Başladı - Son Dakika
