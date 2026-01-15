Kahramanmaraş'ta çocuklar için yeni yaşam alanı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta çocuklar için yeni yaşam alanı

15.01.2026 17:06  Güncelleme: 17:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Piri Reis Mahallesi'nde modern bir çocuk gündüz bakım evi inşa etmek üzere ihale sürecine giriyor. Proje, çalışan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlandı ve çocukların fiziksel, sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Piri Reis Mahallesi Çocuk Gündüz Bakım Evi projesini hayata geçireceği 22 Ocak Perşembe günü ihalesinin ardından tesisin yapımına başlanacağı bildirildi. Başkan Görgel, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her ayrıntının düşünüldüğü, modern ve donanımlı bir yuva inşa edeceğiz, şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelere bir yenisinin daha eklendiği ifade edildi. Bu çerçevede Onikişubat Piri Reis Mahallesi'ne kazandırılacak çocuk gündüz bakım evi projesi için ilk adımın atıldığı yapım işi ihalesinin 22 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. İhale sürecinin, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacağı kaydedildi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yapım çalışmalarına başlanacak olan proje, bin 400 metrekarelik alanda inşa edilecek. 3 katlı olarak planlanan gündüz bakım evi çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak modern donatılarıyla dikkat çekiyor. Tesis bünyesinde faaliyet ve oyun odaları, uyku odaları, rehberlik odası, destek eğitim odası, yemekhane ve mutfak yer alacak. Ayrıca çocukların açık alanlarda güvenle vakit geçirebilmesi için bahçe ve çocuk oyun alanları da projede bulunacak. Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin, özellikle çalışan aileler için önemli bir ihtiyaca cevap vermesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana insan odaklı, özellikle de çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Piri Reis Mahallemize kazandıracağımız Çocuk Gündüz Bakım Evi, çalışan ebeveynlerimiz için önemli bir ihtiyaçtı. Bu tesisle birlikte çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda gelişimlerini destekleyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her ayrıntının düşünüldüğü, modern ve donanımlı bir bakım evi inşa ediyoruz. İhale sürecinin ardından hızlıca yapım aşamasına geçerek bu önemli yatırımı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İnşallah bu tesislerimizin sayısını daha da artıracağız"dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

