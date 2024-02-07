Kahramanmaraş\'ta Deprem Sonrası Trabzon Bulvarı\'nın Durumu Görüntülendi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ticaretin kalbinin attığı Trabzon Bulvarı'nın deprem öncesi ve sonrası durumu havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın önemli bağlantı noktası olan, tarihi yapıların bulunduğu ve Ulucami ile Valilik arasındaki bağlantıyı sağlayan bir koridor niteliği taşıyan ve aynı zamanda kentin ticaretinin kalbinin attığı yer olan Trabzon Bulvarı'nın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri dron ile görüntülendi.
Deprem öncesi kayda alınan dron görüntülerinde hem Trabzon Bulvarı hem de çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde sıralı binaların olduğu görülürken, yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında çoğu alanlarda bulunan binaların yok olduğu görülüyor.
"Tekrar kavuşacağız, o umutla bekliyoruz"
Adeta bir gecede değişen durumun kendilerini çok üzdüğünü ifade eden esnaf Hasan Dilbirliği, "Burada evlerimiz, iş yerlerimiz, çarşımız hepsi vardı. Rabbim bir tufan verdi, bugün ise belediyemizin vermiş olduğu konteyner iş yerimizde devam ediyoruz. O günleri mutlaka özlüyoruz, inşallah tekrar kavuşacağız o umutla bekliyoruz" dedi.
"O günleri anlatmak kelimelere sığmaz"
Trabzon Bulvarı'nda 35 yıldır esnaflık yaptığını ve artık bölgeyi tanıyamaz hale geldiğini söyleyen Mustafa Şavkılı, "Bu caddenin bir özelliği vardı, şehrimizin bir özelliği vardı bir gecede domino taşı gibi yıkıldı. 35 yıldır peyderpey meydana getirdiğimiz emekler bozuluş oldu. Çok kötü günlerdi, zor şartlardı ve o günleri anlatmak kelimelere sığmaz. Tanıyamıyoruz elbette, biz bu caddeden 35 yıldır gelip geçtik sıralı binalar vardı, göz aşinalığımız vardı" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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