Kahramanmaraş'ta Emekli Vatandaşlar, Bir Litre Benzinden 300 Litre Gaz Üretti - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta Emekli Vatandaşlar, Bir Litre Benzinden 300 Litre Gaz Üretti

Kahramanmaraş\'ta Emekli Vatandaşlar, Bir Litre Benzinden 300 Litre Gaz Üretti

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası araştırma ve geliştirmeye adanan iki emekli vatandaş, bir litre benzinden yaklaşık 300 litre gaz üretebilen bir sistem geliştirdi. Bu sistemle ürettikleri gazı bağ evlerinde kullanmayı planlayan vatandaşlar, aynı zamanda ısınma sorununu da çözmeyi hedefliyor.

19.02.2024 09:25
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Kahramanmaraş'ta araştırmacı iki emekli vatandaş, yaptıkları sistem sayesinde bir ay kullanabilecekleri bir litre benzinden yaklaşık 300 litre gaz üretti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası kendilerini araştırma ve geliştirmeye adayan emekli depremzede Mustafa Uludağ ve Ökkeş Kavgacı, ikinci projelerini de hazırladı. Vatandaşlar enkazdan çıkardıkları buzdolabı kompresörü ve beraberindeki ekipmanlarla bir regülatör geliştirdi.

Ortaya çıkan manyetik ısı regülatörüyle 1 litre benzinden yaklaşık 300 litre gaz elde ettiğini ifade eden Uludağ, yaptıkları yakıtı bağ evlerinde kullanacaklarını söyledi.

Hedeflerinin ürettikleri gaz ile ısınma sorununu da çözeceklerini ifade eden Uludağ, "Bir litre benzin ile LPG'yi ürettik ocağımızı hazırladık ve çayımızı koyduk. Önce deprem enkazdan çıkarttığımız hava kompresörünü çıkardık. Buradaki düzenek sayesinde geçen yakıt, suyun içinde buharlaşan hava ocağın içine geçip yakıt olarak dönüyor. Basit bir sandıktan alan yaptık. Bu çalışmamızı çok geliştireceğiz. Bağ evimizde bir tüp 750 lira ama bir litre benzin ile biz bunu bir ay idare edeceğiz. Bu projemizin ikinci aşaması için bu yakıtı ısıtmaya çevirmeye çalışacağız. Özelikle ofislerde kullanılmak üzere ısıtma sistemi yapacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Emekli Vatandaşlar, Bir Litre Benzinden 300 Litre Gaz Üretti - Son Dakika

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