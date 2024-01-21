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Kahramanmaraş'ta Geri Dönüşümden Sanata Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Geri Dönüşümden Sanata Resim Sergisi Açıldı

Kahramanmaraş Fatih Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Geri Dönüşümden Sanata' isimli resim sergisi, bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide geri sıfır atıktan elde edilen ürünlerle birbirinden farklı ürünler sergilendi.

Kahramanmaraş\'ta Geri Dönüşümden Sanata Resim Sergisi Açıldı
21.01.2024 - 13:58,  Güncelleme: 14:00
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Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Geri Dönüşümden Sanata" isimli resim sergisi açıldı.

Kahramanmaraş Fatih Anadolu Lisesi tarafından organize edilen resim sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı.

Sergide geri sıfır atıktan elde edilen ürünlerle birbirinden farklı ürünler ortaya çıktı.

Okul Müdiresi Mehtap Süt, "Atıkların geri kazanım sürecinde değerlendirilmeden büyük kayıplar yaşanılmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığında kaynakların verimli kullanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Sergide ise emeği geçenlere, açılış törenine katılanlara teşekkür ederim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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