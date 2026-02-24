Kahramanmaraş'ta günlük 50 bin halk ekmek üretiliyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta günlük 50 bin halk ekmek üretiliyor

24.02.2026 13:58  Güncelleme: 13:59
Kahramanmaraş'ta Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında günlük 50 bin ekmek üreterek vatandaşların temel gıda ihtiyacını ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılıyor. Üretimler, piyasadan yüzde 50 daha uygun fiyatlarla sunuluyor.

Kahramanmaraş'ta vatandaşların temel gıda ihtiyacına ekonomik ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen Halk Ekmek uygulaması, Ramazan ayı boyunca kesintisiz hizmet vererek aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük 50 bin adet ekmek ile çeşitli unlu mamuller üretiliyor. Üretimi yapılan ürünler, şehir genelinde hizmet veren 95 farklı halk ekmek büfesi aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Uygulama kapsamında ekmek ve unlu mamuller, piyasa fiyatlarının yüzde 50 altında, 7,5 TL'den satışa sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, bu fiyat politikasını sürdürebilmek için yıllık yaklaşık 90 milyon TL'lik sübvansiyon desteği sağlıyor. Böylece hem kaliteli hem de hijyenik şartlarda üretilen ürünler, ekonomik fiyatlarla vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Halk Ekmek satışları her gün öğle saatlerinde başlıyor ve iftar vaktine kadar devam ediyor. Ramazan ayında özellikle iftar öncesi yoğunluk yaşanırken, büfelerde düzenli ve planlı satış sistemiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması sağlanıyor.

Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Halk Ekmek hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

