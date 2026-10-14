Kahramanmaraş’ta inşaat çalışmasında ortaya çıkan gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş’ta inşaat çalışmasında ortaya çıkan gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

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Kahramanmaraş’ta inşaat çalışmasında ortaya çıkan gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki ortaokulun yakınında devam eden inşaat çalışması sırasında doğal gaz sızıntısı ortaya çıktı. Sızıntıdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki ortaokulun yakınında devam eden inşaat çalışması sırasında doğal gaz sızıntısı ortaya çıktı. Sızıntıdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Onikişubat ilçesindeki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu yakınlarında bulunan inşaat alanında çevreye doğal gaz yayıldı. Yoğun gaz kokusu, yakın çevredeki iki okulda paniğe yol açtı.

Gazdan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve okul görevlileri tarafından tedbir amacıyla okul bahçesine çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gazdan etkilenen öğrenciler, kontrol ve tedavi amacıyla ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE

Olay üzerine iki okuldaki öğrenciler de güvenli alanlara tahliye edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler gaz sızıntısına ilişkin çalışma başlatırken, veliler de çocuklarının durumunu öğrenmek için okullara geldi. Bazı aileler çocuklarını teslim alarak bölgeden ayrıldı.

Gaz sızıntısının kesin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
KahramanmaraşOnikişubatİnşaatYerelSon Dakika

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