Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut'un başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda koruyucu hizmetlerin etkinliği ile kurumlar arası iş birliği masaya yatırıldı.

2026 Yılı 3. Dönem "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı", Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut'un başkanlığında yapıldı.

İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması, toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm paydaş kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin ve süreçte sürdürülebilir, bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesinin önemine dikkat çekildi.