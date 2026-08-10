Kahramanmaraş\'ta Kiraz Dalında Kaldı

Haber: Burhan Demircioğlu

(KAHRAMANMARAŞ)- Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde alıcısı olmayan kiraz, dalında kaldı. Kimi üretici hayrına bahçesini vatandaşa açarken kimi üretici de kurutarak satmayı planlıyor. Üretici Adem Çetin, "Herkes buyursun, gelsin toplasın. Halka açtım, bedava dağıtıyorum" ifadeleri kullandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde, eskiden birçok ülkeye ihraç edilen kirazlar şimdi dalında kaldı, alıcı bulamıyor. Kimi kiraz üreticisi satamadığı için kiraz bahçesini halka açtığını ifade ederken, kimisi de kurutarak değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan kiraz üreticisi Osman Koşar, şöyle konuştu:

"3-4 ton kirazım var, hiç para etmedi. Ameleyi kurtarmıyor, ben de hayrıma hibe ettim, dağıttım millete. Kilosuna 50 lira veriyorlar. 50 liranın 35 lirasını yevmiyeci alıyor, 15 lira kalıyor. 15 liranın zaten kurtarmasına çare yok. 7 sefer ilaç sıkmışım, bu ilaçların nereden baksan 10 bin lira masrafı var. Önceleri yurt dışına gidiyordu şimdi de yurt dışı kapandığından imkanı yok gönderemiyoruz ve satamıyoruz. Halimiz ne olacak? Nasıl olacak? Ne yapacağız? Kirazları ya kökünden keseceğiz ya da bu işi bırakacağız."

"ESKİDEN HER ÜLKEYE GİDİYORDU ŞİMDİ DALINDA KALDI"

Üretici Duran Kertmen ise Andırın kirazının geçmiş yıllarda Amerika, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç edildiğini hatırlatarak, "Ameleyi kurtarmıyor. Dalında 40 lira 45 lira, 2 bin lira da keseden veriyorum ameleye para. Bizi 100 liradan aşağı kurtarmaz. Bahçenin 150 bin lira masrafı var, ilaç masrafı. Kirazın hepsi dalında kaldı. Bir benim değil, mahallenin hepsi kaldı. Zamanında buradan her ülkeye gidiyordu. Amerika'ya, İngiltere'ye Fransa'ya her yere... Büyük ihracatçılar geliyordu, şimdi iç piyasa. Kirazı kurutuyoruz, hanım topluyor kurutuyor toplayabildiği kadar" dedi.

"SATILMAYINCA KURUTUYORUM"

Kirazları kurutarak değerlendirmeye çalışan Suzan Yazlak ise, "Satamayınca yapacak bir şey yok ağaçta kaldı. Kompostoda, çerezlikte bir şeyler olacaktır herhalde. Geçen sene don vardı bir tane ürün yoktu ama bu sene maşallah ürün hiç olmaz derken bir ton ürün oldu. Marketlerde 100 lira, 120 lira, 150 liraya. Biz burada 30-35 liraya bile veremedik. Ameleye bin 650 lira yevmiye kişi başı, toplayamadık. Yapacak bir şey yok kurutuyoruz" şeklinde konuştu.

"BAHÇEMİ HALKA AÇIYORUM HERKES GELSİN"

Kirazları satamadığı için bahçesini vatandaşa açtığını ifade eden Adem Çetin da "Kirazımız burada hala duruyor. 15 dönüme yakın kriz bahçem var. Herkes buyursun gelsin toplasın. Halka açtım, bedava dağıtıyorum. Bizden 30-35 liraya kiraz alıyorlar, 100-150 liraya kiraz satıyorlar. Devletin bu işe el atması gerekiyor. Bahçeyi açtım, 15 dönüm bahçem var, yakın olan arkadaşlar gelsinler toplasınlar, helali hoş olsun. Zararım en az 200 bin liraya yakın. Kullandığım ilaçlar emeğimi falan saymıyorum. İşçiye toplatsam işciye cebimden para harcayacağım" diye konuştu.