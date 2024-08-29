Kahramanmaraş'ta Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi Projesi Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi Projesi Başladı

Kahramanmaraş\'ta Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi Projesi Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi projesi kapsamında Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Nurhak'ta vahşi depolanan atıkların bertaraf ve ıslahına başlandı.

29.08.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi projesi kapsamında Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Nurhak'ta vahşi depolanan atıkların bertaraf ve ıslahına başlandı.

Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarına da devam ediyor.

Bu çerçevede kuzey ilçelerde katı atıkların dönüşümü noktasında ciddi adımlar atılıyor. Yüzde 95 hibe ile kuzey ilçelere hizmet verecek Entegre Katı Atık Tesisinin inşasına başlanırken, vahşi depolama alanlarının da ıslahı gerçekleştiriliyor. Şehrin en büyük çevre yatırımlarından olan proje ile ilçelerin çöp kaynaklı çevre ve görüntü kirliliği sorununun önüne geçiliyor.

Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerine hizmet edecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi kapsamında ilçelerde vahşi depolanan atıkların da bertaraf ve ıslahı da sağlanıyor. Ekinözü ve Nurhak'taki çöplerin taşınma işlemi devam ederken, Elbistan ve Afşin'deki depolama sahasının ise rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor. 2025 yılsonuna kadar tamamlanması planlanan ve 650 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi ile 5 ilçedeki çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi Projesi Başladı - Son Dakika

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