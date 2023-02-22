Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı depremlerde mezarlıklar da tahrip oldu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler mezarlıkları da tahrip etti - Son Dakika

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