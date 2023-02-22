Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler mezarlıkları da tahrip etti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler mezarlıkları da tahrip etti

22.02.2023 10:06
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler mezarlıkları da tahrip etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem nedeniyle çok sayıda mezar zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem nedeniyle çok sayıda mezar zarar gördü. Mermerlerin kırıldığı, mezar taşlarının yere düştüğü mezarlık dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı depremlerde mezarlıklar da tahrip oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü Mahallesi'nde bulunan mezarlık da depremde büyük zarar gördü. Mezarlıkların mermerleri kırılırken bazılarının taşları yere düştü. Depremin mezarlıkta oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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