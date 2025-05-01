Kahramanmaraş\'ta Mikail Toslak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş'ta kazada hayatını kaybeden kentin sevilen siması Mikail Toslak son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı'nda 26 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Z. idaresindeki 46 AJU 642 plakalı motosikletin çarptığı şehrin sevilen simalarından Mikail Toslak (31) ağır yaralandı. Toslak, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Toslak için Abdülhamit Han Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile çok sayıda seveni ve yakını katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Toslak'ın cenazesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Başımız sağ olsun" diyerek üzüntüsünü ifade etti. Vatandaşlardan Mehmet Ali Küpheli ise "Hiçbir zaman şehrimizi yalnız bırakmadı, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Mikail'in arkadaşı Gökhan Görgülü, "Hep beraber dolaşır gezerdik vadesi yetmiş, Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu. Bir diğer arkadaşı Muhammet Bıçakçı ise, "Allah mekanını cennet eylesin, en son 23 Nisan'da görmüştüm" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ