Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine kask - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 'Bir Kask Bir Hayat' projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Andırın ilçesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda; özellikle iş yerlerinde çalışan bayan görevliler ağırlıkta olmak koşulu ile iş yerlerine ziyaretler yapılarak vatandaşlara önlük hediye edildi.

Önlüklerin üzerinde bulunan görsel ile ilgisi arasında bir bağ kurularak farkındalığın amacına ulaşması sağlanıyor.

A2 sürücü belgesi sahibi, motosikletlerinin zorunlu mali sigortalarını ve muayenelerini düzenli olarak yaptıran vatandaşlara ise motive etmek için motosiklet kaskı hediye edildi. - KAHRAMANMARAŞ