Kahramanmaraş\'ta otomobilin kaputundaki peygamber devesini gören sürücü türkü söyledi

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken otomobilin kaputuna konan Peygamber devesini fark eden sürücü aracını durdurup kayda aldı. Hayvanın bir ileri bir geri hareket etmesiyle "kostak kostak yörü yörü" türküsünü söyleyen vatandaş, gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Bertiz bölgesi Kabasakal mevkiinde otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Dökme, otomobilin üzerinde bir peygamberdevesine rastladı. Otomobil kaputunda ilerlemeye çalışan Peygamber devesini fark eden Dökme, cep telefonu ile görüntüledi. Bu sırada Dökme, Peygamber devesinin bir ileri bir geri hareket etmesiyle "kostak kostak yörü yörü" türküsünü söyledi.

Ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.