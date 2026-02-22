Kahramanmaraş'ta Ramazan coşkusu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Ramazan coşkusu
22.02.2026 13:40  Güncelleme: 13:42
Kahramanmaraş'ta Ramazan'ın üçüncü günü, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaş bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plandayken, kültür sanat etkinlikleriyle de keyifli anlar yaşandı.

Ramazan'ın üçüncü gününde de Büyükşehir Belediyesinin iftar sofraları ve etkinlik alanlarında 7'den 70'e tüm vatandaşlar Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşadı. Hep birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, kültür sanat etkinlikleriyle de keyifli anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta Ramazan'ın üçüncü günü de birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunun en güzel örneklerine sahne oldu. Ramazan'ın manevi ikliminden hep birlikte istifade etmek isteyen binlerce vatandaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kurduğu iftar çadırları ve Ramazan Sokağı'nda aynı sofrada buluştu. Şehir merkezinin farklı noktalarında kurulan iftar alanları, üçüncü günde de yoğun ilgi gördü. Milli İrade Meydanı, Ramazan Sokağı ve Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi'nde kurulan çadırlarda vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte oruçlarını açtı. Uzun sofralarda yan yana oturan aileler, gençler ve çocuklar; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin huzurunu yaşadı. Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği programda, Ramazan'ın ruhuna uygun bir atmosfer hakim oldu.

Çocuklar Etkinliklerle Ramazan Akşamının Neşesini Yaşadı, Yetişkinler Eski Ramazanları Yad Etti

İftarın ardından ise Ramazan akşamlarının vazgeçilmez kültür ve sanat etkinlikleri başladı. Geleneksel Türk tiyatrosunun simge karakterleri Hacivat ve Karagöz'ün sahne aldığı gölge oyunları, özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. Renkli diyaloglar ve eğlenceli atışmalarla süslenen gösteriler, yetişkinlere de geçmişin Ramazan gecelerini hatırlattı. Program kapsamında sahnelenen meddah gösterileri ise izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşattı hem de ders niteliğindeki hikayeleriyle düşündürdü. Geleneksel anlatım sanatının en güzel örneklerinin sergilendiği etkinlikte, geçmişten günümüze uzanan kültürel miras bir kez daha yaşatıldı. Minikler geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenirken, aileler de güvenli ve samimi bir ortamda Ramazan akşamının keyfini çıkardı. Büyükler ise eski Ramazanları anımsatan sahneler eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

