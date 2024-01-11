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Kahramanmaraş'ta Ressam, 6 Şubat Depremini Resimlerine Yansıttı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ressam, 6 Şubat Depremini Resimlerine Yansıttı

Kahramanmaraş'ta yaşayan ressam Gülşen Kırmacı, 6 Şubat depreminde yaşadığı acıları resimlerine yansıtarak anlattı. Depremde yakınlarını kaybeden Kırmacı, çizimlerinde depremin yıkıcı etkisini ve yaşadığı duyguları ifade etti. Kırmacı, önümüzdeki aylarda deprem temalı resimlerini sergilemeyi planladığını belirtti.

Kahramanmaraş\'ta Ressam, 6 Şubat Depremini Resimlerine Yansıttı
11.01.2024 - 09:17,
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Kahramanmaraş'ta bir ressam, Asrın felaketini yaşamış olduğu 6 şubat depremini resimlerine yansıttı.

Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi'nde yaşayan Ressam Gülşen Kırmacı, 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybederken, yaşadığı acıları ise resimlerini çizerek anlattı. Her kalemi kağıda gezdirdiğinde, aynı acıları tekrardan yaşadığını söyleyen Kırmacı, o günün ağırlığının halen üzerinde olduğunu kaydetti.

Çok büyük yıkımlar yaşadıklarını, çok büyük acılar yaşadıklarını anlatan Kırmacı, "Hepimiz depremden oldukça etkilendik. Çok büyük yıkımlar yaşadık. Çok büyük acılar yaşadık. Ama bu acılara bağlı kalarak yaşamak yerine hayatın ucundan tutmamız gerekiyor. Bu psikolojiyi bir an önce üzerimizden atmamız gerekiyor. Ben de kendimi rahatlatabilmek adına çocukluğumdan bu yana iç içe olduğum resim sanatıma sarıldım. Bunu yansıtmamam mümkün değildi. Ben de depremde akrabalarımı kaybettim. Enkaz başında 5 gün geçirdim. ve ben orada birçok şeye şahit oldum. Bunlar beni derinden etkiledi. Bu da benim sanatıma resim çalışmalarıma yansıdı" dedi.

Resim çizmeye başladığında tekrardan 6 Şubat depremine döndüğüne dikkat çeken Kırmacı, şunları kaydetti:

"Her kalemi kağıda gezdirirken, aynı acıları tekrardan yaşadığımı, ağırlığının üzerimde olduğunu hissettim. Çok zor günlerdi. Rabbim bizi bir daha o günlerle sınamasın. Çizimlerimi kendim şahit olduğum, gördüğüm ve gözlemlediğim olaylardan oluşturdum. Tabi bu benim gördüğüm, gözlemlediğim, yaşadığımız acılar benim duygularıma sirayet ediyor. Duygularımdan da fırçama ve kalemime yansıyor."

Kırmacı, "Ekranlarda bir babanın vefat etmiş çocuğunu kucağında enkazlar içerisinde sokakta taşırken görmüştüm. Bu olay beni derinden etkilemişti. Çizimleri yaparken de bu olay birçok defa gözümün önüne geldi. Hatta bu resmi çizerken kaç defa kalemi bırakıp tekrardan başladığım oldu. Çok büyük bir deprem yaşadığımız için bu da benim sanatıma yansıdı. Bundan sonraki süreçte de resimlerime yansımaya devam edecek. Önümüzdeki aylar içinde ise sergi açmayı düşünüyorum. Deprem temalı resimlerim halkla buluşacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Ressam, 6 Şubat Depremini Resimlerine Yansıttı - Son Dakika


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