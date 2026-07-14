Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: "Konteyner İş Yerlerinin Tamamı Kaldırılacak"

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kent genelindeki konteyner iş yerlerinin istisnasız kaldırılacağını, il merkezinde kalan bir veya iki konteyner kentin de kısa süre içinde kapatılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı üçüncü toplantısında konuşan Vali Ünlüer, konteyner iş yerleri ve konteyner kentlere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konteyner iş yerlerinin kaldırılmasına yönelik sürecin 30 Nisan'da tamamlanmasının planlandığını belirten Ünlüer, kış mevsiminin yağışlı geçmesi ve inşaat çalışmalarının yavaşlaması nedeniyle takvimde esneklik sağlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde konteyner iş yerlerinin önemli bölümünün kaldırıldığını ifade eden Ünlüer, kalan iş yerlerinin de kaldırılacağını belirtti.

"GECİKME VEYA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Ünlüer, şunları söyledi:

"Zaman zaman, 'Bir yerdeki konteyner iş yerleri bırakılacak mı, diğerleri neden kaldırılıyor' şeklinde tereddütler oluşuyor. Bu konuda eşitlik sağlanacak ve konteyner iş yerlerinin tamamı kaldırılacak. Burada 'uygundur' ya da 'uygun değildir' şeklinde bir tartışmaya gerek yok. Şehri normalleştirmemiz ve herkesin eşit şartlara kavuşmasını sağlamamız gerekiyor."

Kuzey Çevre Yolu, Trabzon Caddesi ve diğer bölgelerde bulunan bütün konteyner iş yerlerinin kaldırılacağını bildiren Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle bu konuda mutabakata varıldığını kaydetti.

Süreçte herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Ünlüer, "Bu, kişisel değil, bütün şehri ilgilendiren bir meseledir. Şehrimizi normalleştirmemiz gerekiyor" dedi.

UMUTKENT KONTEYNER KENT KAPATILDI

Konteyner kentlere ilişkin çalışmalara da değinen Ünlüer, dış ilçelerde konteyner kentlerin neredeyse tamamen kaldırıldığını, kalanların sayısının ise oldukça sınırlı olduğunu söyledi. İl merkezindeki konteyner kentlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Ünlüer, sürecin vatandaşlarla uyum içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş'ın en büyük konteyner kenti olan Umutkent'in, diğer adıyla Koç Konteyner Kent'in kapatıldığını açıklayan Ünlüer, burada yaşayan vatandaşların mağdur edilmediğini söyledi. Ünlüer, ev kiralama imkanı bulunmayan vatandaşlara kira yardımı sağlandığını ve tahliye sürecinin bu şekilde tamamlandığını bildirdi.

"BİR VEYA İKİ KONTEYNER KENT KALDI"

Kent genelinde bir veya iki konteyner kentin kaldığını belirten Ünlüer, bu alanların da kısa süre içerisinde tamamen kapatılacağını söyledi. Amaçlarının depremzedeleri kalıcı konutlarına ve kalıcı iskana kavuşturmak olduğunu ifade eden Ünlüer, "Konteyner kentler geçici barınma alanlarıydı ve aradan üç buçuk yıl geçti. Artık şehirlerimizi hem fiziki hem de ruhsal açıdan normalleştirmenin zamanı gelmiştir. Hep birlikte hareket edersek bu süreci daha rahat ve sıkıntısız bir şekilde tamamlayabiliriz."