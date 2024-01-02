Kahramanmaraş\'ta Yaşlı Vatandaşın Sokak Köpekleri ile Diyalogu Gülümsetti

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Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaşın, sokak köpekleri ile diyalogu çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.
Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı girişinde yaşlı bir vatandaşın sokakta bulunan 2 köpek ile konuşması herkesi gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, yaşlı vatandaşın köpeği öpmesi ve konuştuğu anlar yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ
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