Kahramanmaraş\'ta Yürek Burkan Video

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Zeynep Kılıç'ın, arkadaşlarıyla birlikte okul dönüş yolunda çekilen videosu yürek burktu.
Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde okulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zeynep Kılıç'ın, arkadaşlarıyla birlikte yürürken cep telefonu kamerasıyla video çekildiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Zeynep'in okul dönüşü arkadaşlarıyla yürüdüğü görülürken neşeli halleri dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ
